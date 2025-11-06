ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 07:38

Казарма в Чернигове стала могилой для военных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tinta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tinta

Российские силы нанесли удары по казарме украинских военных в Чернигове, узнал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его сведениям, среди военнослужащих ВСУ есть потери.

Лебедев сообщил: «Чернигов — удары по… казарме. Есть много погибших ВСУ».

«Лучшие лётчики и пехотинцы»: Награждение «‎элиты» ВСУ на плацу перешло в похороны
«Лучшие лётчики и пехотинцы»: Награждение «‎элиты» ВСУ на плацу перешло в похороны

Также Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском и продолжает продвижение. Целый отряд противника сдался в плен после бегства командования. Солдаты потеряли надежду вырваться из «котла» и увидели единственный шанс выжить, сложив оружие. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за странного приказа.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar