Казарма в Чернигове стала могилой для военных ВСУ
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Российские силы нанесли удары по казарме украинских военных в Чернигове, узнал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его сведениям, среди военнослужащих ВСУ есть потери.
Лебедев сообщил: «Чернигов — удары по… казарме. Есть много погибших ВСУ».
Также Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском и продолжает продвижение. Целый отряд противника сдался в плен после бегства командования. Солдаты потеряли надежду вырваться из «котла» и увидели единственный шанс выжить, сложив оружие. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за странного приказа.
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