Новости СВО. Тактический разгром на Харьковщине, ВСУ в котле у Димитрова и отступают к Славянску, Эрдоган предложил портовое перемирие, 13 декабря

Курская область, 13 декабря

Очередные потери у ВСУ вблизи Курской области. Группировка «Север» отработала по позициям противника у Павловки и Искрисковщины. Кроме того, ТОС-1А выжгли подразделения 71-й и 80-й бригад в районах Малой Корчаковки и Садков. Также разбиты боевые группы 158-й бригады у Алексеевки.

Харьковская область, 13 декабря

Владимир Зеленский опубликовал видео якобы из Купянска. В самом городе его не было, а съёмка проходила у стелы на улице Харьковской. С этой стороны ВСУ пытаются наступать на город. По информации SHOT, на этом участке Киев бросает в бой бразильских наёмников. 300 иностранцев даже не смогли начать атаку, так как в дело вмешалась российская ФАБ-500. Минимум 40 человек было ликвидировано. В итоге для того, чтобы показать успехи украинских формирований, Зеленский выпустил ролик.

— Он сейчас зажат со всех сторон поражениями, скандалами и отсутствием ресурсов для продолжения войны. А ещё его сильно давит Трамп. И ему кровь из носу нужна «перемога». Любая, пусть и во многом виртуальная. Главное, чтобы в неё поверили «здесь и сейчас». И ход с роликом полностью эту проблему решает, — считает военный блогер Юрий Подоляка.

Авторы канала «Рыбарь» считают, кадры Зеленского под Купянском были сняты заранее, а район, где шли съёмки, никогда не контролировался ВС РФ.

Карта СВО на 13 декабря 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 13 декабря

Армия России ведёт уничтожение групп противника в Димитрове (Мирнограде). Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что бои идут в центре города и за Димитровский механический завод.

— Разрозненные группы формирований ВСУ, отрезанные нашими войсками от всех видов обеспечения в Димитрове, продолжают нести потери. Те, кто осознаёт приближающуюся гибель, сдаётся в плен, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Очередная партия украинских боевиков, брошенных своим командованием, сдалась военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко.

Продолжаются бои в районе Северска. ВС РФ освобождают Свято-Покровское и Закотное. Наступление от Северска идёт на запад в сторону Славянска и Краматорска.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Южная» выполнил прицельный залп 122-мм реактивными снарядами по пункту временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Портовое перемирие от Турции: инициатива Эрдогана по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным предложил не обстреливать энергетическую и портовую инфраструктуру на Украине.

— Полезным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня, в первую очередь в отношении энергетических объектов и портов, — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил об итогах переговоров лишь то, что стороны только обменялись мнениями по вопросу боевых действий. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Анкара работает над этим и Киев поддерживает такую инициативу.

Раскол в ЕС по мирному плану: Украина не войдёт в ЕС к 2027 году

Мирный план по Украине может подразумевать, что эта страна будет принята в Европейский союз до 1 января 2027 года. Но с этим уже не согласны в Брюсселе. Итальянская газета Corriere della Sera утверждает, что срок не был согласован с членами ЕС.

— До сих пор обсуждения были сосредоточены на 2030 году. Похоже, украинское правительство готово отказаться от некоторых экономических льгот, таких как часть сельскохозяйственных субсидий, — говорится в материале.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, пытающийся урегулировать конфликт, начинает уходить от переговоров.

— Трампу надоели встречи ради встреч по Украине. Он не хочет больше разговоров — он хочет действий, — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Также она добавила, что американский лидер разочарован, но теперь уже каждой стороной конфликта.

Авторы Даниил Черных