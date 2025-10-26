Звёздные укромобики: как знаменитости на Украине становятся жертвами «бусификации» Оглавление Ярый фанат ТЦК сам стал добычей От ворот футбольных до ворот военкомата Со сцены — в окопы Из катакомб — в мясорубку Мужу окоп, жене — психушка Учителя избили за отсрочку Эти украинские артисты, спортсмены и блогеры надеялись, что звёздный статус убережёт их от военкоматов и принудительной мобилизации, но они жестоко ошиблись. Кто из украинских звёзд стал добычей ТЦК — в материале Life.ru. 25 октября, 21:51 Их ловят на границе и в городах. Охота ТЦК на украинских звёзд. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Artur Rudko, yakivmarnyy, feb._news

Патриотический хештег и вышиванка на фото в соцсетях — для многих украинских знаменитостей этого было достаточно, чтобы закрепить за собой статус «своего» в военное время. Певцы, журналисты, блогеры, спортсмены — все они думали, что широкая известность, публичная критика Москвы и поддержка Киева защитят их от беспощадного маховика «бусификации». Однако, как только ряды ВСУ поредели до катастрофической отметки, перед «могилизаторами Зеленского» все оказались равны.

Ярый фанат ТЦК сам стал добычей

Известный украинский журналист Богдан Буткевич, который в 2019 году называл всех жителей Донбасса «ненужными» и «лишними» людьми, после начала СВО продолжил петь хвалебные оды ВСУ. Он стал настоящей звездой патриотических телепередач, в которых яро поддерживал сотрудников ТЦК и публично хейтил уклонистов. Когда речь заходила о зверствах военкомов, он занимал их сторону.

Богдан Буткевич — об уклонистах. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Всё изменилось летом 2025 года, когда этот рупор украинской пропаганды возомнил себя слишком большой шишкой и негативно высказался в адрес киевской верхушки. В июле супруга Буткевича заявила, что её мужа насильно мобилизовали. По словам женщины, журналист якобы состоял на службе в Главном управлении разведки, где выполнял секретные задания и имел законную отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Однако сразу после его публичных выпадов сотрудничество с разведкой было внезапно прекращено, а самого Богдана отправили в учебный центр в Десне.

От ворот футбольных до ворот военкомата

Известный украинский футболист, бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько до поры до времени отсиживался на родине и продолжал выступать то за квазидонецкий ФК «Шахтёр», то за одесский клуб «Черноморец». Однако, как только запахло жареным и подвернулась удобная возможность, титулованный вратарь решил сделать ноги.

Артур Рудько. Фото © Instagram / Artur Rudko

В сентябре 2025-го спортсмена и троих его единомышленников-уклонистов поймали на границе при попытке незаконно сбежать в Европу. Известность и завоёванные кубки не помогли Рудько избежать самого сурового наказания — принудительного вступления в ряды ВСУ.

По данным украинских СМИ, в настоящее время 33-летний Рудько проходит подготовку в учебном центре, где осваивает новые дисциплины. Вместо отражения пенальти — основы тактики, а вместо кросса по полю — защиту от БПЛА.

Задержание Рудько. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Со сцены — в окопы

Долг родине против своей воли пришлось отдавать и вокалисту украинской группы «ДК Энергетик» Якову Марному. Он мечтал о выходе на большую сцену и даже стал финалистом национального отбора на Евровидение, но звёздный статус не уберёг артиста от военкомов. В марте 2025 года музыканта мобилизовали. Об этом сообщил сам коллектив, анонсировав отмену концертов.

Яков Марный до и после мобилизации. Фото © Instagram / dk_energetyk / army_tv_ua

Узнаваемый бунтарский образ Марного — с шевелюрой и пирсингом — канул в Лету. Вместо него — армейская форма и небрежная щетина. Новый образ мобилизованного артиста шокировал поклонников, которые испугались увидеть своего кумира в сводках погибших.

Из катакомб — в мясорубку

Когда пригодных к службе уклонистов становится всё меньше, а фронт с нарастающими аппетитами требует свежего «мяса», тэцэкашники приходят даже за самыми неожиданными личностями. Около года назад военкомы постучались к украинскому треш-блогеру Виталию Лушкову, которого знают в Сети как чумазого крипи-диггера Супер Суса.

Супер Сус. Фото © Instagram / sssuper_sus

Создателя десятков мемных видео из подземелий сняли в одесском военкомате. На кадрах он сидит с каменным лицом, уткнувшись в телефон, а рядом лежат какие-то документы.

Хоть Супер Сус и привык подвергать свою жизнь угрозе, на столь рисковую авантюру, как посещение ТЦК, он вряд ли бы решился. Видимо, когда закончились условно «здоровые» призывники, мобилизация добралась и до тех, кто добровольно спускался в самые опасные места.

Супер Сус в одесском ТЦК. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»

Мужу окоп, жене — психушка

Не щадит Зеленский даже бывших коллег по киноцеху. Объявленная им тотальная мобилизация недавно затронула и семью украинской актрисы Елены Бондаревой-Репиной, которая снималась с нелегитимышем в «Слуге народа». 6 октября она записала эмоциональное видеообращение, сидя на асфальте в центре Киева. Звезда «Сватов» посетовала, что её мужа «бусифицировали» прямо после спектакля.

Актриса — о мобилизации мужа. Видео © Соцсети Елены Бондаревой-Репиной

Ругавшая Россию Бондарева-Репина впервые взглянула на происходящее без розовых очков и сразу же окрестила тэцэкашников фашистами. Звезда попыталась спасти мужа и закатила истерику, на что военкомы отреагировали не менее оригинально, отправив женщину в психушку.

«Всё! Возможно, меня убьют, как и моего мужа», — заявила она в следующем ролике, который был снят уже в карете скорой.

Учителя избили за отсрочку

В январе прошлого года в Черновцах сотрудники ТЦК похитили вокалиста украинской группы Intermezzo Владимира Билыка. Несмотря на отсрочку из-за параллельной работы учителем на 1,25 ставки, военкомы силой затащили артиста и его друга в машину без номеров и повезли на медкомиссию.

Владимир Билык. Фото © Instagram / intermezzo_gurt

Как сообщили в соцсетях участники Intermezzo, за городом автомобиль остановила полиция, но силовики никак не отреагировали на жалобы похищенных. На блокпосту музыканту удалось выбежать из машины, но его тут же настигли военкомы и жестоко избили до полусмерти в присутствии стражей «правопорядка». Дабы не потерять ценного рекрута посреди дороги, парня отвезли в больницу. Знакомого Билыка, который отделался более лёгкими травмами, позже заставили подписать контракт, несмотря на непригодность к службе.

