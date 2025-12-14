Путин в Индии
Регион
14 декабря, 11:20

Наши бойцы развернули флаг России в освобождённой Варваровке

Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы группировки «Восток» Вооружённых сил РФ прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и водрузили на освобождённой территории российский флаг. Об этом сообщает оборонное ведомство.

Флаг России в освобожденной Варваровке. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В результате боёв был взят под контроль крупный опорный пункт. По данным Минобороны России, уничтожены более 12 единиц техники и свыше 70 тяжёлых дронов типа «Баба-Яга». Освобождение Варваровки позволило улучшить тактическое положение на этом участке фронта.

ВС России завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю были освобождены восемь населённых пунктов на разных участках фронта. Среди них – важный город Северск в ДНР. Группировка «Север» взяла Лиман на Харьковском направлении, «Запад» – Куриловку и Кучеровку. Группировка «Юг» установила контроль над Северском и Червоным в ДНР.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

Мария Любицкая
