14 декабря, 09:22

ВС России завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска успешно завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» успешно продвигаются вглубь оборонительных порядков противника. В рамках этих действий был завершён процесс освобождения населённого пункта Варваровка в Запорожской области.

«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил Медведева за освобождение Северска
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю были освобождены восемь населённых пунктов на разных участках фронта. Среди них – важный город Северск в ДНР. Группировка «Север» взяла Лиман на Харьковском направлении, «Запад» – Куриловку и Кучеровку. Группировка «Юг» установила контроль над Северском и Червоным в ДНР. Подразделения «Центра» освободили Ровное (ДНР), «Восток» – Остаповское в Днепропетровской области, а «Днепр» – Новоданиловку в Запорожской области.

Наталья Демьянова
