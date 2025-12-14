ВС России завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска успешно завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» успешно продвигаются вглубь оборонительных порядков противника. В рамках этих действий был завершён процесс освобождения населённого пункта Варваровка в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю были освобождены восемь населённых пунктов на разных участках фронта. Среди них – важный город Северск в ДНР. Группировка «Север» взяла Лиман на Харьковском направлении, «Запад» – Куриловку и Кучеровку. Группировка «Юг» установила контроль над Северском и Червоным в ДНР. Подразделения «Центра» освободили Ровное (ДНР), «Восток» – Остаповское в Днепропетровской области, а «Днепр» – Новоданиловку в Запорожской области.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru