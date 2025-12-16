Расчёт российских войск в ходе скоординированной атаки уничтожил группу иностранных наёмников в зоне боевых действий на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Леонид Шаров в комментарии для ТАСС.

По его словам, для ликвидации цели была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизированы действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.

«Также слаженными действиями расчётов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии поражена группа колумбийских наёмников», — сказал Шаров.

Как уточнил военный, поражённая группа состояла из наёмников, прибывших из Колумбии.

Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Леонида Шарова, 16 декабря все районы города Купянск Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Он также отметил, что подразделения группировки «Запад» продолжают нести службу и выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Управление городом Купянск осуществляет 6-я общевойсковая армия.