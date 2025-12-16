Все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров, находящийся на передовом пункте управления в зоне СВО.

«А был ли мальчик»: Военблогер Подоляка объяснил, что не так с поездкой Зеленского в Купянск

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Ранее в Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования. Он связал активизацию диалога между Киевом и американскими эмиссарами с немедленными провокационными попытками сорвать переговоры. По мнению парламентария, идея отбить Купянск у ВС РФ неосуществима, так как полный контроль над оперативной обстановкой сохраняется за российскими войсками. Ивлев подытожил, что в сложившихся условиях единственным логичным выходом для противника остаётся сложить оружие.