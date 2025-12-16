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Опубликовано 16 декабря 2025, 07:38

Армия России установила полный контроль над Купянском

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров, находящийся на передовом пункте управления в зоне СВО.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии», приводит слова Шарова агентство.

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Ранее в Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования. Он связал активизацию диалога между Киевом и американскими эмиссарами с немедленными провокационными попытками сорвать переговоры. По мнению парламентария, идея отбить Купянск у ВС РФ неосуществима, так как полный контроль над оперативной обстановкой сохраняется за российскими войсками. Ивлев подытожил, что в сложившихся условиях единственным логичным выходом для противника остаётся сложить оружие.

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Юрий Лысенко
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