15 декабря, 13:20

«Сдавайтесь»: В Госдуме отреагировали на амбиции Украины по возвращению Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Идея украинской стороны организовать наступление под Купянском направлена на то, чтобы дестабилизировать процесс мирного урегулирования. Об этой оценке сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью «Газете.ru».

Парламентарий напрямую связал любую активизацию диалога по украинскому вопросу с немедленными попытками Киева создать провокационный повод для срыва этих дискуссий. Он обратил внимание на то, что в понедельник украинские представители продолжили общение с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По мнению депутата, замысел отбить Купянск у ВС РФ неосуществим, поскольку нашим бойцам принадлежит полный контроль над оперативной обстановкой в зоне боевых действий. Ивлев подытожил, что в сложившихся обстоятельствах единственным логичным выходом для противника остаётся сложить оружие.

«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — заключил Ивлев.

Командование ВСУ погубило 300 бразильских наёмников, пытаясь забрать у ВС РФ кусочек Купянска

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами бразильцев и заключённых. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. Ударная группировка противника включает нацгвардейцев «Хартии», иностранных наёмников «Бразильского легиона», а также бойцов батальона «Шквал». Это подразделение почти полностью состоит из заключённых, включая осуждённых на пожизненные сроки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
