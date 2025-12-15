Идея украинской стороны организовать наступление под Купянском направлена на то, чтобы дестабилизировать процесс мирного урегулирования. Об этой оценке сообщил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью «Газете.ru».

Парламентарий напрямую связал любую активизацию диалога по украинскому вопросу с немедленными попытками Киева создать провокационный повод для срыва этих дискуссий. Он обратил внимание на то, что в понедельник украинские представители продолжили общение с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По мнению депутата, замысел отбить Купянск у ВС РФ неосуществим, поскольку нашим бойцам принадлежит полный контроль над оперативной обстановкой в зоне боевых действий. Ивлев подытожил, что в сложившихся обстоятельствах единственным логичным выходом для противника остаётся сложить оружие.

«Поэтому рекомендация одна: сдавайтесь», — заключил Ивлев.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами бразильцев и заключённых. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. Ударная группировка противника включает нацгвардейцев «Хартии», иностранных наёмников «Бразильского легиона», а также бойцов батальона «Шквал». Это подразделение почти полностью состоит из заключённых, включая осуждённых на пожизненные сроки.