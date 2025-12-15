Командование ВСУ сосредоточивает значительные силы для планируемого контрудара в районе Купянска Харьковской области. По данным SHOT, для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек.

Киев готовит масштабное контрнаступление на Купянск. Фото © SHOT

В ударную группировку вошли бойцы Нацгвардии из 2-го корпуса «Хартия», иностранные наёмники так называемого Бразильского легиона, а также участники батальона «Шквал». Последнее подразделение практически полностью укомплектовано заключёнными, включая пожизненно осужденных.

Для формирования батальона «Шквал» были рекрутированы почти все зэки из двух колоний Харьковской области, где отбывают наказание убийцы, члены организованных преступных групп и воры в законе. Использование таких контингентов ещё раз указывает на острый дефицит кадров у ВСУ.