«А был ли мальчик»: Военблогер Подоляка объяснил, что не так с поездкой Зеленского в Купянск

На днях Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой видна стела при въезде в Купянск. Тем не менее, достоверность его пребывания в городе вызывает вопросы. По мнению военного аналитика и блогера Юрия Подоляки, существует вероятность, что запись была сделана значительно раньше.

«Зеленский в Купянске — а был ли мальчик... Вчера по горячим следам я проанализировал возможность записи такого видео исходя из оперативной обстановки на данном участке фронта и пришёл к выводу, что такое видео, хоть и с большим для себя риском Зеленский всё-таки снять мог. Но сегодня утром наш дрон на оптике посетил эту «съёмочную площадку» и сделал её панораму. И сразу же у меня к пропагандистам Зеленского появилось несколько вопросов», — написал Подоляка в своём канале в мессенджере MAX.

Блогер отметил существенные расхождения между стелой, показанной на видео с Зеленским, и той, что зафиксировал их дрон. Он подчеркнул, что на последней гораздо больше разрушений и меньше мусора. Эксперт предположил, что часть надписи могла быть повреждена накануне, что объяснило бы наличие дополнительного мусора.

Особое внимание Подоляка уделил состоянию защитных сетей над дорогой. На видео с Зеленским сети выглядят почти целыми, с незначительными повреждениями, что свидетельствует о безопасности дороги. В то же время, на утреннем видео их дрона, эти сети находятся в плачевном состоянии, с отсутствующими десятками метров «крыши». Это указывает на то, что дорога стала небезопасной для транспорта уже после предполагаемого визита Зеленского.

Повреждения такого масштаба невозможно нанести за один день. Следовательно, Подоляка делает два вывода: либо видео с Зеленским снято значительно раньше, либо это искусно смонтированный материал, где экс-комик и его охрана были добавлены на запись, сделанную кем-то другим. Он подчеркнул, что такой монтаж вполне реален, учитывая, что место расположения стелы никогда не было под их контролем.

Напомним, ранее Зеленский подъехал ко въезду в Купянск и записал видео возле стелы, где призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. Кадры он выложил у себя в соцсетях.