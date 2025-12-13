В социальных сетях поставили под сомнение визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Купянск, когда тот пытался «опровергнуть» контроль российский воск над территорией. С соответствущей критикой на бывшего комика обрушилась в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, присоединившись к общему возмущению.

Визит активно освещался в официальных аккаунтах для широкой публики. Тем не менее у нардепа появились вопросы из-за выбора подразделений для посещения. Она заявила, что Зеленский не встретился с теми, кто, по её мнению, принимал большое участие в операциях. Вместо этого он «удостоил» своим вниманием 14-ю отдельную механизированную бригаду, которая допустила потерю позиций.

Безуглая подчеркнула, что в публичной риторике акцент был сделан на общую поддержку войск и роль главкома Александра Сырского, к последнему нардеп испытывает особую неприязнь. Вопросы же оперативного планирования и конкретных управленческих решений, по её утверждению, остались без внимания. В итоге она поставила под сомнение, что Зеленский публикует в блоге достоверную информацию о ситуации на Купянском направлении.

Кроме того, в социальных сетях стали появляться опровержения того, что главарь киевского режима вообще посещал населённый пункт. Фотографии и видео материалы были заранее отсняты, как и встреча с представителями подразделений. По некоторым данным, это был антикризисный PR, чтобы попытаться «смягчить» в глазах людей и иностранных партнёров масштабные потери украинской армии.

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о полном установлении контроля над Купянском российскими военными. Он уточнил, что контроль распространён на оба берега реки, разделяющей город. По словам главы государства, последовавшая попытка ВСУ вернуть часть территории не увенчалась успехом. Она была предпринята с привлечением значительного числа иностранных наёмников. Эта операция завершилась их полным разгромом и не принесла результата.