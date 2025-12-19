Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта
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Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к российским войскам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.
Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта. Видео © Life.ru
Глава государства отметил, что это произошло сразу после того, как противник был выбит с курской земли. Путин подчеркнул, что теперь Вооружённые силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в ходе специальной военной операции в 2025 году российские военные взяли под контроль свыше 300 населённых пунктов, включая ряд крупных городов.
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