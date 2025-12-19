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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:29

Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к российским войскам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта. Видео © Life.ru

Глава государства отметил, что это произошло сразу после того, как противник был выбит с курской земли. Путин подчеркнул, что теперь Вооружённые силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Прямая линия с Путиным началась с вопроса о ходе СВО и перспективах переговоров
Прямая линия с Путиным началась с вопроса о ходе СВО и перспективах переговоров

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в ходе специальной военной операции в 2025 году российские военные взяли под контроль свыше 300 населённых пунктов, включая ряд крупных городов.

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Анастасия Никонорова
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