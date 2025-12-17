Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году

Российские военные в ходе СВО взяли под контроль в этом году свыше 300 населённых пунктов, среди них множество крупных городов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что ВС РФ твёрдо удерживают инициативу на фронте, поэтому 2025 год можно считать ключевым в решении задач СВО.