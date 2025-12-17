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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:05

Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные в ходе СВО взяли под контроль в этом году свыше 300 населённых пунктов, среди них множество крупных городов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что ВС РФ твёрдо удерживают инициативу на фронте, поэтому 2025 год можно считать ключевым в решении задач СВО.

«Наши войска уверено продвигаются вперёд и перемалывают противника. В этом году освобождено более 300 населённых пунктов, в том числе крупные города», — сказал российский лидер.

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Татьяна Миссуми
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