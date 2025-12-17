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Опубликовано 17 декабря 2025, 10:23

У Трампа требуют объявить об окончании конфликта на Украине победой России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа объявить о завершении украинского конфликта победой Армии России. Своё заявление он сделал в интервью на YouTube-канале Дэниела Дэвиса.

«Самое важное, что Трамп ещё не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила», — объяснил полковник в отставке. По его мнению, это признание должны поддержать европейские страны совместно с Украиной.

Уиткофф и Кушнер на переговорах с Зеленским требовали вывода ВСУ из Донбасса
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Напомним, на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США. Подробности – в материале Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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