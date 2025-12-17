У Трампа требуют объявить об окончании конфликта на Украине победой России
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Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа объявить о завершении украинского конфликта победой Армии России. Своё заявление он сделал в интервью на YouTube-канале Дэниела Дэвиса.
«Самое важное, что Трамп ещё не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила», — объяснил полковник в отставке. По его мнению, это признание должны поддержать европейские страны совместно с Украиной.
Напомним, на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США. Подробности – в материале Life.ru.
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