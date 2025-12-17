Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа объявить о завершении украинского конфликта победой Армии России. Своё заявление он сделал в интервью на YouTube-канале Дэниела Дэвиса.

«Самое важное, что Трамп ещё не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила», — объяснил полковник в отставке. По его мнению, это признание должны поддержать европейские страны совместно с Украиной.