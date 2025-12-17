Минобороны: ВСУ потеряли почти 1,5 млн человек личного состава за время СВО

За всё время специальной военной операции ВСУ потеряли почти 1 500 000 человек личного состава. Такие данные приводятся в инфографике Министерства обороны России.

Инфографика по потерям ВСУ за время СВО. Фото © Минобороны России

В сводке МО РФ также сказано, что потери противника в военной технике превысили 213 тысяч единиц. Возможности ВПК Украины снижены на 45-50%, а её энергетические мощности — на 55%.

Министр обороны России Андрей Белоусов во время выступления на коллегии ведомства уточнил, что только в 2025 году украинская армия лишилась свыше 103 тысяч различных образцов вооружения и боевой техники, включая около 5.5 тысяч единиц западного производства. Эти потери почти вдвое превышают показатели 2024 года.