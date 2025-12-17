Украинская армия потеряла в этом году свыше 103 тысяч различных видов вооружения и боевой техники, а это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на коллегии ведомства.

«Во-первых, они лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники, в том числе порядка 5,5 тыс. западного производства. Это практически в 2 раза выше показателей 2024 года», — отметил глава МО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили один миллион человек, и это подтверждается многочисленными независимыми оценками. Он также отметил, что на сегодня Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, в ответ на что получила 201 тело погибших российских бойцов.