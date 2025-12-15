«Наши продвигаются по всем фронтам»: Стало известно о серьёзных потерях ВСУ в Запорожской области
Стало известно о серьёзных потерях ВСУ в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска продолжают продвижение по всем фронтам региона. По его данным, противник понёс серьёзные потери как в живой силе, так и в технике.
«Противник понес серьёзные потери как в живой силе, так и в технике. Наши подразделения продолжают продвижение по всем фронтам», — написал Балицкий в телеграм-канале.
Он уточнил, что подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Разумовка и Новоандреевка. Кроме того, гвардейцы группировки «Восток» прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и освободили населённый пункт Варваровка — это стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки.
