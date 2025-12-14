Российские дроны блокируют передвижение техники ВСУ на Запорожском направлении

Ударные дроны 417-го разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ держат под контролем тылы на Запорожском направлении, не позволяя технике ВСУ совершать манёвры. Об этом рассказал командир отделения ударных БПЛА с позывным Кира.

«За последние месяцев шесть-восемь очень сильно сместились пути подвоза провизии, а также пехоты вглубь территории врага. Отодвинули мы их. Теперь они не так смело ездят по тем маршрутам, по которым передвигались раньше», — сказал военнослужащий в беседе с РИА «Новости».