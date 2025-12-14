Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:49

Российские дроны блокируют передвижение техники ВСУ на Запорожском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ударные дроны 417-го разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ держат под контролем тылы на Запорожском направлении, не позволяя технике ВСУ совершать манёвры. Об этом рассказал командир отделения ударных БПЛА с позывным Кира.

«За последние месяцев шесть-восемь очень сильно сместились пути подвоза провизии, а также пехоты вглубь территории врага. Отодвинули мы их. Теперь они не так смело ездят по тем маршрутам, по которым передвигались раньше»,сказал военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

ВС России завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области
ВС России завершили операцию по освобождению Варваровки в Запорожской области

Ранее сообщалось, что крупное соединение Вооружённых сил Украины было заблокировано на левом берегу реки Оскол. По словам российского лидера Владимира Путина, около 3,5 тысячи украинских военнослужащих оказались в полной блокаде.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar