Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал о блокировании крупного соединения Вооружённых сил Украины на левом берегу реки Оскол.

В ходе общения с представителями СМИ Песков сослался на недавние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшие в четверг на совещании с участием начальника Генерального штаба ВС РФ, руководителей главного оперативного управления, а также командиров группировок войск «Запад» и «Юг».

По словам Пескова, он хотел бы обратить дополнительное внимание на ситуацию на левом берегу Оскола, где оказалось отрезанным от снабжения и маневра соединение противника численностью около пяти тысяч человек.