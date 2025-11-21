На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал о блокировании крупного соединения Вооружённых сил Украины на левом берегу реки Оскол.
В ходе общения с представителями СМИ Песков сослался на недавние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшие в четверг на совещании с участием начальника Генерального штаба ВС РФ, руководителей главного оперативного управления, а также командиров группировок войск «Запад» и «Юг».
По словам Пескова, он хотел бы обратить дополнительное внимание на ситуацию на левом берегу Оскола, где оказалось отрезанным от снабжения и маневра соединение противника численностью около пяти тысяч человек.
Ранее Валерий Герасимов сообщил, что украинские военные продолжают попытки деблокировать окружённые формирования в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» ВС РФ продолжают наносить удары по окружённым украинским подразделениям. Кроме того, группировка «Запад» полностью освободила населённый пункт Ямполь, расположенный на краснолиманском направлении. Командующий группировкой войск Сергей Медведев, со своей стороны, отметил, что российская группировка войск «Юг» контролируют более четырёх тысяч зданий в населённом пункте Константиновка.
