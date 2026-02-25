Смерть бразильского наёмника в рядах ВСУ стала симптомом серьёзных проблем в украинской армии. Об этом заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, отметив, что Украина давно превратилась в «лабораторию для преступников, убийц и психопатов со всего мира».

«Конфликт на Украине стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский «Иностранный легион», – написал Лейрос в статье для Strategic Culture.

Аналитик подчеркнул, что инцидент выявил масштабные проблемы в рядах ВСУ: отсутствие контроля над иностранными наёмниками, игнорирование базовых прав и пренебрежительное отношение к собственным солдатам, особенно к иностранным добровольцам. Лейрос добавил, что Киев рассматривает этих бойцов преимущественно как «пушечное мясо».

Ранее Life.ru писал, что бразильский наёмник, служивший в подразделении ВСУ под Харьковом, погиб после издевательств со стороны украинских командиров. Согласно сообщениям российских силовых структур, его убили «за нарушение распорядка дня и употребление спиртного». В подразделениях иностранных наёмников регулярно применяются пытки, избиения и имитации утопления.