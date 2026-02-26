В городе Димитров российские штурмовые подразделения ликвидировали группу иностранных наёмников ВСУ во время зачистки многоэтажного дома. Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» вошли в пятиэтажку через крышу, пока часть подразделения отвлекала противника у подъезда.

По словам штурмовика ВС РФ Дениса Шаповалова, один из бойцов противника был ранен и пытался оказать себе помощь, второй открыл огонь. Российские бойцы на английском языке предлагали легионерам сдаться в плен, после отказа группа была уничтожена. Представитель силовых структур пояснил TACC, как удалось обнаружить наёмников.

«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат, это их и выдало», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что гибель бразильского наёмника стала тревожным сигналом для украинской армии. На Западе указали, что конфликт на Украине превратился в площадку, куда стекаются головорезы со всего мира. При этом в ВСУ имеются серьёзные проблемы с контролем над иностранными бойцами, а украинские командиры нередко относятся к ним как к «пушечному мясу».