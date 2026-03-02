Во время атаки БПЛА на Новороссийск повреждения получили 102 дома

Атака украинских беспилотники по Новороссийску привела к повреждению 102 зданий. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Среди пострадавших 61 частный и 41 многоквартирный дом.

Сильнее всего пострадал частный сектор в Восточном районе. В трёх домах начался пожар после падения обломков дронов.

В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада. Двери вырвало в пяти группах. Частный дом в селе получил серьёзные повреждения. Частично пострадала газовая труба — для безопасности газ отключили. Сгорело около 80 метров кабеля наружного освещения. Полное восстановление света завершат в ближайшие дни.

«В пострадавших районах города рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы», — написал Кравченко.

Как сообщал Life.ru, в результате атаки на Новороссийск пострадали семь человек, пятеро попали в больницу. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.