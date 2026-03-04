Владимир Путин
4 марта, 02:58

ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Muharrem dak

Украинские военные впервые применили новый американский ударный беспилотник при атаке на Донецк. Замгендиректора компании по производству дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что БПЛА повредил жилой дом, линию электропередачи и производственное помещение.

«При атаке по гражданским объектам Донецка ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолётного типа, предположительно известный под названием Hornet. Фрагменты на месте указывают именно на этот беспилотник», – отметил Садовник.

Эксперт добавил, что дрон может поражать цели на дальности до 145 километров, нести полезную нагрузку около пяти килограммов, имеет характерный киль, руль поворота и толкающий винт на хвосте.

«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность дрона американской компании Swift Beat LLC, ранее его уже применяли в Запорожской области», – подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

Расчёт Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Ранее Life.ru писал, что новая американская «ракета-убийца» PrSM не создаст проблем для России. По словам эксперта, США используют её для демонстрации возможностей против слабого противника. Дальность полёта ракеты достигает 500 км, но для России она не несёт серьёзной угрозы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

