Новая американская «ракета-убийца» не создаст проблем для России, заявил военный эксперт

Военный аналитик Владимир Евсеев прокомментировал сообщения о применении американской ракеты Precision Strike Missile (PrSM) в ходе конфликта с Ираном. По его оценке, Вашингтон использует ситуацию для продвижения системы, демонстрируя её применение против технологически более слабого оппонента.

PrSM действительно обладает серьёзными характеристиками: дальность полёта достигает 500 км, что может обеспечить преимущество на поле боя. Однако против России такие боеприпасы не создадут критических сложностей.

«Скорее всего, речь идёт о противорадиолокационных ракетах, то есть о ракетах, которые поражают именно системы наведения зенитно ракетных комплексов, то есть радиолокационные станции. Я думаю, что, скорее всего, вот об этом идёт разговор. В России проблем с этим серьёзных нет», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Против иранской армии комплекс может показать высокую результативность из-за значительного превосходства США в военно-технических средствах. Эксперт усомнился в том, что данные ракеты невозможно сбить.

«У нас же нет проблемы на поле боя на Украине с тем, чтобы защищать собственный зенитно ракетный комплекс», — добавил Евсеев.

Напомним, ранее стало известно, что США впервые применили новую ракету PrSM при атаке на Иран. Специалисты опознали новую боеголовку в видеоматериалах, опубликованных Центральным командованием ВС США. Ракета способна поражать объекты на расстоянии свыше 500 километров.