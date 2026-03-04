Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:33

Военный эксперт разоблачил планы США поставить Украине дроны с электромагнитной пушкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

США могут передать Украине дроны с электромагнитной пушкой, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, американцы разработали навесной блок для беспилотника Coyote, который выжигает электронику цели, оставляя сам БПЛА невредимым.

РФ может достигнуть целей СВО к концу года из-за конфликта в Иране, считает экс-депутат Рады
РФ может достигнуть целей СВО к концу года из-за конфликта в Иране, считает экс-депутат Рады

Такое устройство позволяет поражать несколько объектов за вылет. Пока официально речь идёт только об испытаниях. Однако производители наверняка захотят проверить новинку в реальных боевых условиях.

«Если американцы такую аппаратуру поставят на Украину, это создаст серьёзные проблемы», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Затяжной кризис с Ираном поставит крест на помощи Украине от США, заявил военный аналитик
Затяжной кризис с Ираном поставит крест на помощи Украине от США, заявил военный аналитик

К слову, конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО, уверен военный эксперт. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar