Военный эксперт разоблачил планы США поставить Украине дроны с электромагнитной пушкой

США могут передать Украине дроны с электромагнитной пушкой, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, американцы разработали навесной блок для беспилотника Coyote, который выжигает электронику цели, оставляя сам БПЛА невредимым.

Такое устройство позволяет поражать несколько объектов за вылет. Пока официально речь идёт только об испытаниях. Однако производители наверняка захотят проверить новинку в реальных боевых условиях.

«Если американцы такую аппаратуру поставят на Украину, это создаст серьёзные проблемы», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

К слову, конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО, уверен военный эксперт. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.