4 марта, 14:06

Обломки сбитых БПЛА упали на территории трёх санаториев в Геленджике

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Обломки беспилотников, сбитых при атаке ВСУ, упали на территории трёх санаториев в Геленджике. В двух из них отдыхающих не было, а в третьем гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В селе Кабардинка в Геленджике обнаружили обломки БПЛА. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. По всем адресам работают экстренные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

Детей и учителей эвакуировали из школы в Волгограде из-за обломков БПЛА прямо у входа
Несколько минут назад в Геленджике объявили беспилотную опасность — город атакуют дроны, работают системы ПВО. Глава курорта Алексей Богодистов подтвердил информацию об отражении атаки. На всей территории Краснодарского края в среду действует режим беспилотной угрозы.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

