Детей и учителей эвакуировали из школы в Волгограде из-за обломков БПЛА прямо у входа

В Волгограде эвакуировали всех учеников и сотрудников школы после обнаружения обломков украинского БПЛА у входа. Об этом сообщил председатель комитета по информполитике администрации города.

«За территорией школы №117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии», — рассказал он.

Росгвардейцы настояли, что детей из помещения необходимо срочно выводить. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, при атаке беспилотника в Волгоградской области пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в нескольких домах выбило стёкла. По данным властей, критических ранений нет, всем пострадавшим оказывается помощь. В Волгограде организовали пункты временного размещения.