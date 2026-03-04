Владимир Путин
4 марта, 09:21

Детей и учителей эвакуировали из школы в Волгограде из-за обломков БПЛА прямо у входа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NetPix

В Волгограде эвакуировали всех учеников и сотрудников школы после обнаружения обломков украинского БПЛА у входа. Об этом сообщил председатель комитета по информполитике администрации города.

«За территорией школы №117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии», — рассказал он.

Росгвардейцы настояли, что детей из помещения необходимо срочно выводить. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, при атаке беспилотника в Волгоградской области пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в нескольких домах выбило стёкла. По данным властей, критических ранений нет, всем пострадавшим оказывается помощь. В Волгограде организовали пункты временного размещения.

