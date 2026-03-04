Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 08:50

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинские военные ударили беспилотниками по сельхозтехнике и гражданскому автомобилю в Белгородской области, ранения получили мужчина и две женщины. О случившемся в селе Солохи Белгородского округа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«2 FPV-дрона ударили по сельскохозяйственной технике. Мужчину с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставили в Бессоновскую амбулаторию. <…> В городе Грайворон дрон атаковал движущийся автомобиль. Двоих женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил чиновник.

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Накануне в Брянской области зафиксирована новая атака беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Александра Богомаза, вечером 3 марта ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Понуровка Стародубского муниципального округа. Также украинская армия нанесла удар беспилотником по электропоезду в Брянской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar