Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Украинские военные ударили беспилотниками по сельхозтехнике и гражданскому автомобилю в Белгородской области, ранения получили мужчина и две женщины. О случившемся в селе Солохи Белгородского округа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«2 FPV-дрона ударили по сельскохозяйственной технике. Мужчину с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставили в Бессоновскую амбулаторию. <…> В городе Грайворон дрон атаковал движущийся автомобиль. Двоих женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил чиновник.
Накануне в Брянской области зафиксирована новая атака беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Александра Богомаза, вечером 3 марта ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Понуровка Стародубского муниципального округа. Также украинская армия нанесла удар беспилотником по электропоезду в Брянской области.
