Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 21:17

ПВР открыли в Волгограде после атаки украинского дрона на жилой дом

В Волгограде развернули пункт временного размещения на территории школы № 1 после атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным властей, БПЛА ударил по жилому дому № 6 на улице Батова в Тракторозаводском районе. В результате повредили одну из квартир.

«На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы № 1»,указано в сообщении.

Повреждения в Волгограде в результате атаки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Повреждения в Волгограде в результате атаки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Город выделил автобусы большой вместимости, чтобы доставить жильцов к пункту размещения. Там организовали спальные места и горячее питание для всех пострадавших.

Дрон ВСУ повредил жилой дом в Стародубском округе Брянской области
Дрон ВСУ повредил жилой дом в Стародубском округе Брянской области

Напомним, при атаке беспилотника в Волгоградской области пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в квартирах и соседних домах выбило оконные стёкла. Критических ранений никто не получил, медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar