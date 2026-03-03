Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Волгоградская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, подразделения ПВО Минобороны отражали удар по территории области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атак пострадали пять человек.

В Среднеахтубинском районе зафиксированы попадания в три частных дома. В Ворошиловском районе беспилотник упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе БПЛА атаковал квартиру в многоэтажке на улице Батова, 6. В соседних квартирах и близлежащих домах выбиты стёкла. Критических ранений пострадавшие не получили, медики оказывают им помощь.

Губернатор сообщил, что оперативным службам поручено уточнить масштаб повреждений, ликвидировать последствия и помочь пострадавшим. Также приведены в готовность пункты временного размещения на случай необходимости. Ситуация находится на контроле региональных властей.

Ранее Life.ru писал, что вечером в аэропорту Волгограда экстренно ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Росавиация объяснила это мерами безопасности на фоне обстановки в регионе. Когда воздушная гавань вернётся к обычному графику, пока не сообщается.