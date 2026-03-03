Владимир Путин
3 марта, 19:51

Росавиация закрыла аэропорты Пензы и Саратова

Обложка © Life.ru

Ещё два аэропорта закрыли в России вечером 3 марта на приём и выпуск гражданских самолётов. Временные ограничения ввели в воздушных гаванях Сараиова и Пензы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

Информация об ограничении работы аэропортов появилась после 22:20 вечера. В Росавиации уточнили, что ограничительные меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Отметим, что этим же вечером новую атаку БПЛА зафиксировали в Брянской области. Там ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Понуровка в Стародубском муниципальном округе.

Лия Мурадьян
