В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Информации о сроках снятия ограничений пока нет.
Подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 3 марта над регионами РФ сбили 16 украинских дронов. Восемь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три – над территорией Астраханской области.
