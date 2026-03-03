Владимир Путин
Регион
3 марта, 19:12

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Информации о сроках снятия ограничений пока нет.

МИД РФ призвал не ездить в страны Персидского залива до конца боевых действий
МИД РФ призвал не ездить в страны Персидского залива до конца боевых действий

Подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 3 марта над регионами РФ сбили 16 украинских дронов. Восемь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три – над территорией Астраханской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

