Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 04:46

ПВО за ночь сбила 16 украинских БПЛА над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Ночь в российских регионах вновь прошла под звуки работы систем противовоздушной обороны. Утром 3 марта военные отчитались о перехвате и уничтожении вражеских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерство обороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над тремя регионами страны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять – над территорией Белгородской области и три – над территорией Астраханской области», – сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Информация о пострадавших или разрушениях на момент публикации не приводится.

За ночь расчёты ПВО сбили 172 украинских БПЛА над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 172 украинских БПЛА над регионами России

Ранее Life.ru писал о масштабных последствиях атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Повреждения получили 102 здания, включая частные и многоквартирные дома. В ряде строений вспыхнули пожары, а в селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и повредило газовую трубу. Власти продолжают поквартирные обходы и обещают восстановить повреждённую инфраструктуру в ближайшие дни.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar