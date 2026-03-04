В Геленджике системы ПВО отражают атаку беспилотников

В Геленджике объявили беспилотную опасность — город атакуют дроны, работают системы противовоздушной обороны. Глава курорта Алексей Богодистов подтвердил информацию об отражении атаки. В среду на всей территории Краснодарского края действует режим угрозы атаки БПЛА.

«В Геленджике идет отражение атаки беспилотников, работают системы ПВО. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов», — говорится в сообщении

Ранее сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об утренней атаке беспилотников на город Кирово-Чепецк. Оперативные службы разбираются на месте, предварительно обошлось без жертв — ситуация под контролем.