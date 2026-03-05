Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 04:51

Серия взрывов раздалась ночью над Сочи во время угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Серия взрывов прогремела ночью над Сочи. Предварительно, ПВО отразила четыре волны атак беспилотников, пишет SHOT.

По словам очевидцев, в общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи. К утру угрозу БПЛА сняли, о чём в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он предупредил, что обломки сбитых летательных устройств могут представлять угрозу, приближаться к ним опасно.

В Саратовской области после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и дома
В Саратовской области после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и дома

Всего за ночь российская ПВО отразила атаку 76 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также Чёрным морем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar