Серия взрывов раздалась ночью над Сочи во время угрозы атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Серия взрывов прогремела ночью над Сочи. Предварительно, ПВО отразила четыре волны атак беспилотников, пишет SHOT.
По словам очевидцев, в общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи. К утру угрозу БПЛА сняли, о чём в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он предупредил, что обломки сбитых летательных устройств могут представлять угрозу, приближаться к ним опасно.
Всего за ночь российская ПВО отразила атаку 76 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также Чёрным морем.
