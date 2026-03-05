Серия взрывов раздалась ночью над Сочи во время угрозы атаки БПЛА

По словам очевидцев, в общей сложности слышали около 10 взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи. К утру угрозу БПЛА сняли, о чём в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он предупредил, что обломки сбитых летательных устройств могут представлять угрозу, приближаться к ним опасно.