В Саратовской области после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и дома

В Саратовской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Об этом утром 5 марта сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты уже работают на местах и оценивают объёмы восстановительных работ. Замена повреждённых конструкций начнётся в ближайшее время.

«В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Специалисты уже работают по каждому объекту», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем региональных властей, на местах задействованы профильные службы.

Ранее Life.ru писал, что при атаке украинских дронов в Саратовской области пострадали три человека. Об этом ночью сообщил губернатор Роман Бусаргин, уточнив, что всем раненым оперативно оказывают медицинскую помощь. Также во время атаки были зафиксированы повреждения гражданских объектов, экстренные службы сразу приступили к ликвидации последствий.