Украинский дрон атаковал торговый центр в Курской области

В Беловском районе Курской области торговый центр подвергся атаке с использованием беспилотника. В результате выбиты стёкла и повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Противник не оставляет попыток навредить нашей мирной инфраструктуре. Призываю всех к бдительности! Берегите себя!» — написал он.

Инцидент произошёл в слободе Белой.

Ранее сообщалось, что в селе Марково Глушковского района Курской области украинский дрон атаковал территорию рядом с частным домом. В результате удара погиб 62-летний мужчина, а ещё один 33-летний житель получил осколочные ранения. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, и при необходимости его планировали госпитализировать.