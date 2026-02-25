Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в селе Марково Глушковского района. Беспилотник ударил вблизи частного дома.

«К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина. Самые искренние соболезнования семье. Также пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения. Ему оказана первая медпомощь, уточняем состояние и, в случае необходимости, госпитализируем в больницу», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Больше всего дронов — 24 — сбили над Брянской областью. Ещё 18 уничтожены над Крымом, 14 — над Смоленской областью.