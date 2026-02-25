За ночь над Россией ПВО уничтожила 69 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над территорией Брянской области. Ещё 18 БПЛА уничтожены над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три беспилотника ликвидированы над Тульской, Орловской областями и акваторией Чёрного моря. По одному дрону сбито над Курской, Калужской, Белгородской областями и в Московском регионе.

А в ночь на 24 февраля расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над Белгородской областью.