Регион
23 февраля, 23:42

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

В Белгородской области украинский беспилотник сдетонировал в посёлке Борисовка, в результате происшествия пострадал мирный житель. На данный момент он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Борисовка при детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и руки. После оказания помощи в Борисовской ЦРБ он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования», — пишет Гладков в совём телеграм-канале.

А ранее в Белгородской области в Краснояружском районе мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю. Мужчина сам пришёл в Краснояружскую ЦРБ. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и ноги, оказав необходимую помощь.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
