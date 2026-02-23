Расчёты ПВО уничтожили 24 украинских дрона над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Двадцать третьего февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 9 — сбили над акваторией Чёрного моря. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над территорией Краснодарского края. По одному аппарату уничтожили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги. Ему была оказана необходимая помощь.