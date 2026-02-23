В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

«В Краснояружском округе в посёлке Степное FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги. Необходимая помощь оказана», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по Белгородской области, в результате пострадали два человека. В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, дрон атаковал легковой автомобиль. Находившийся внутри мужчина самостоятельно добрался до местной больницы. В селе Никольское во время обезвреживания беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».