Регион
23 февраля, 17:41

За пять часов над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 45 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /VLADJ55

С 15:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны были самолётного типа. Наибольшее количество беспилотников — 12 — ликвидировано над территорией Республики Крым, ещё 11 — над Краснодарским краем. Восемь БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, семь — над акваторией Чёрного моря. Кроме того, шесть беспилотников уничтожены над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

Российская ПВО отбила налёт 34 украинских дронов утром 23 февраля
Ранее сообщалось, что в деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

