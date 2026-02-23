Российская ПВО отбила налёт 34 украинских дронов утром 23 февраля

В период с 08:00 мск до 12:00 мск российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего уничтожено в акватории Азовского моря — 21.

«Шесть — над Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Чёрным морем», — говорится в сообщении.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь рассказал о попытке ВСУ атаковать область минувшей ночью. Известно об уничтожении дронов в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Предварительно, жертв и разрушений нет.