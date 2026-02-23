Над Ростовской областью ночью сбили беспилотники в четырёх районах

В Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о ликвидации БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Глава региона предупредил о сохранении беспилотной опасности и призвал жителей быть бдительными.