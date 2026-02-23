Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 03:37

В Альметьевске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Альметьевским районом. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. Об этом сообщили в администрации города.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — уточнили в администрации.

Два многоквартирных дома повреждены в результате удара ВСУ по Белгороду
Два многоквартирных дома повреждены в результате удара ВСУ по Белгороду

Ранее жители Альметьевска сообщали о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов. 5-7 громких взрывов прозвучало над городом, первый раздался в начале пятого утра. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar