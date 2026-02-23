В Альметьевске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Альметьевским районом. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. Об этом сообщили в администрации города.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — уточнили в администрации.

Ранее жители Альметьевска сообщали о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов. 5-7 громких взрывов прозвучало над городом, первый раздался в начале пятого утра. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении.