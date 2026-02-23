Вооружённые силы Украины в панике сбивают собственные беспилотники

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) борются с беспилотниками при помощи ножниц, перерезая оптоволоконные кабели управления. Это происходит на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, солдаты режут любые обнаруженные кабели, не определяя их принадлежность. В условиях плотного применения БПЛА они воспринимают каждый провод как потенциальную угрозу. Военные используют ножницы, тактические ножи и другие режущие инструменты.

«Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что боевики ВСУ не могут различить их. Наткнувшись на оптоволоконный кабель от БПЛА, они бросаются кромсать его ножницами, не разбираясь, чей он и новый или отработанный. Операторы РЭБ в панике глушат все сигналы от ближайших беспилотников — как собственных, так и противника», — говорится в сообщении.

Аналитик штаба беспилотных войск Украины Димко Жлуктенко заявил, что всегда носит с собой ножницы, чтобы быть готовым перерезать любой кабель. Он отметил, что подразделение перестало делить дроны на свои и чужие, поскольку в боевой обстановке это сложно определить.

Военные также сообщили, что при невозможности повредить кабель остаётся огневое поражение беспилотника. По их словам, для этого применяют стрелковое оружие, включая дробовики. Издание подчёркивает, что дроны на оптоволоконной связи устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство российской авиации на поле боя. Он заявил, что российские силы активно применяют ракеты и корректируемые авиабомбы. Сырский отметил, что использование управляемых авиабомб обеспечивает российским войскам преимущество в воздухе. По его словам, это вынуждает украинские подразделения действовать в пешем порядке. Генерал указал, что такие условия осложняют выполнение боевых задач.