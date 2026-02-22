В Запорожской области группа штурмового полка ВСУ «Шквал» замёрзла при попытке дезертировать с позиций. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Запорожской области нашли группу боевиков «Шквал». Они пытались дезертировать со своих позиций, и попросту замерзли в процессе пути. Их нашли при помощи дрона», — говорится в сообщении.

Командование ВСУ на местах намерено выдавать гибель подчинённых за последствия ударов дронов и артиллерии, чтобы скрыть факты дезертирства.

Ранее сообщалось, что в подразделениях иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области скончался бразильский гражданин. Смерть бойца наступила после жестокого обращения со стороны командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.