Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 10:39

Главком ВСУ Сырский признал господство российской авиации на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Free Wind 2014

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал превосходство российской авиации на поле боя. По словам генерала, силы РФ активно применяют крылатые и баллистические ракеты, а также авиационные бомбы с корректируемой траекторией.

Сырский отметил, что именно использование управляемых авиабомб обеспечивает российским войскам господство в воздухе. Из-за этого украинским подразделениям приходится вести боевые действия в пешем порядке, что серьёзно осложняет выполнение задач на передовой.

Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной обстановке в районе Гуляйполя
Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной обстановке в районе Гуляйполя

Ранее стало известно, что российские войска сохраняют общее преимущество над украинской армией на ключевых направлениях, говорится в докладе Разведывательного управления Минобороны США. В докладе американской разведки отмечается, что годы интенсивных боевых действий серьёзно истощили ВСУ.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Александр Сырский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar