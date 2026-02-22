Главком ВСУ Сырский признал господство российской авиации на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью французской газете Le Monde, в котором признал превосходство российской авиации на поле боя. По словам генерала, силы РФ активно применяют крылатые и баллистические ракеты, а также авиационные бомбы с корректируемой траекторией.

Сырский отметил, что именно использование управляемых авиабомб обеспечивает российским войскам господство в воздухе. Из-за этого украинским подразделениям приходится вести боевые действия в пешем порядке, что серьёзно осложняет выполнение задач на передовой.

Ранее стало известно, что российские войска сохраняют общее преимущество над украинской армией на ключевых направлениях, говорится в докладе Разведывательного управления Минобороны США. В докладе американской разведки отмечается, что годы интенсивных боевых действий серьёзно истощили ВСУ.