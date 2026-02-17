Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной обстановке в районе Гуляйполя
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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии складывается непростая. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Оперативная обстановка на этом направлении остаётся сложной», — уточнил главнокомандущий ВСУ.
Сырский заявил, что побывал на ряде командных пунктов на александровском направлении, а также в районе Гуляйполя. По его словам, оперативная обстановка на этом участке фронта остаётся сложной.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Одессе после атаки беспилотников. Около 105 дронов типа «Герань» нанесли удары по объектам инфраструктуры. БПЛА ударили по последней работающей подстанции «Таирово». После удара без света, воды и отопления осталось до 90% Одессы. Жители также сообщили о перебоях со связью. Мониторинговые ресурсы пишут, что сирена воздушной тревоги прозвучала уже после падения беспилотников.
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